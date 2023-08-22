Шарлиз Терон против Голливуда: «Женщины хотят стареть так, как им удобно»

Актриса решила публично бороться с навязанными киноиндустрией стандартами красоты.

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон заявила, что намерена бороться с навязанными индустрией стандартами красоты и двойными стандартами в отношении представительниц профессии, перешагнувших возраст 40 лет. Звезда сообщила, что презирает концепцию, согласно которой мужчины стареют, как хорошее вино, а женщины — как срезанные цветы.

«Я думаю, что женщины хотят стареть так, как им удобно. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проходим свой путь. Мое, связанное с наблюдением своего лица на рекламном щите, сейчас выглядит довольно забавным», — сказала 48-летняя Терон журналистам журнала Allure.

Как отметила актриса, она с удовольствием наблюдает, как меняется ее лицо, принимает все возрастные изменения. Примечательно, что контраст между глянцевой обложкой Голливуда и суровой правдой жизни в определенной мере возвел Терон на Олимп в кино. Белокурая красавица обрела известность в 1990-х, а вот статуэтку «Оскар» она получила за роль, которая ее буквально изуродовала. Актриса сыграла маргинала и убийцу в фильме «Монстр», в гриме ее было не узнать.

Знаменитость также много работала моделью, в первую очередь для модного дома Dior. В интервью она отметила, что была весьма разочарована подозрениями в увлечении пластической хирургией. Публика не готова поверить, что ангельская внешность селебрити меняется, общество предпочитает включить Терон в список нежелающих стареть голливудских икон.

«Люди думают, что я сделала подтяжку лица. Они такие: „Что она сделала со своим лицом?“. Я отвечаю: „Черт возьми, я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию“», — говорит актриса.

Терон также рассказала, что с возрастом стало намного тяжелее сбрасывать вес, набранный для очередной роли. Когда она худела после съемок в «Монстре», достаточно было просто пропустить несколько приемов пищи — и фигура вновь обретала стройность. А после участия в проекте «Талли» в 2018-м ситуация была совершенно иной. Женщине казалось, что вернуться к прежней форме просто не сможет.

Отрезвил врач, напомнивший, что ей больше 40 лет, и с метаболизмом в этом возрасте спорить не получится. После этого Терон твердо решила не соглашаться на эксперименты с собственным телом ради фильмов.

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