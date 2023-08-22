Раскрыто содержимое шприца, которым укололась девочка в каршеринге в Москве

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 377 0

Мефедрон оказался в шприце, которым укололась девочка в каршеринге в Москве

Раскрыто содержимое шприца, которым укололась девочка в каршеринге в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Найденный предмет вместе с веществом отправили на экспертизу. Что она выявила?

В шприце, которым укололась десятилетняя девочка в машине каршеринга в Москве, оказался мефедрон. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что девочка направлялась вместе с семьей в торговый центр. Расположившись на заднем сидении, она не заметила ничего опасного. Но при выходе из автомобиля чем-то укололась. Место осмотрел отец и обнаружил там шприц — он был спрятан в складке между полом и сиденьем и наполнен жидкостью светлого цвета.

Найденный шприц был направлен на экспертизу, в результате которой выяснилось, что вещество — наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

По одной из версий, которую назвал источник 5-tv.ru, шприц оставили не специально, его случайно забыли в машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Асбесте в Свердловской области в закрытой квартире нашли тела двух молодых супругов, всю ночь с погибшими просидели три маленьких девочки.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:01
«Полностью запрещено»: Киев перестал допускать иностранных журналистов до фронта
11:00
Незабываемые эмоции: школьники из Донбасса посетили чемпионат РФ по мотогонкам
10:53
Не скрыться: как российские дроны уничтожают технику ВСУ
10:44
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего солдата
10:35
Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP
10:28
Уголовное дело возбуждено в Москве после инцидента со шприцом в каршеринге

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
В США запаниковали из-за грозного контрудара РФ: «Ущерб будет колоссальным»
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку