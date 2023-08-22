Высоко держал планку: Путин выразил соболезнования родным актера Игоря Ясуловича

Президент России отметил профессионализм народного артиста и верность профессии.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича. Документ опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин назвал Игоря Ясуловича талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом. Президент подчеркнул, что Игорь Николаевич высоко держал творческую профессиональную планку, сохраняя приверженность лучшим традициям отечественного искусства.
«Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в соболезнованиях.
Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа после длительной борьбы с онкологией. Ему был 81 год. Прощание с артистом проходит сегодня, 22 августа, в Московском театре юного зрителя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о наследстве покойного актера Игоря Ясуловича.
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