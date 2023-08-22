Высоко держал планку: Путин выразил соболезнования родным актера Игоря Ясуловича

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Президент России отметил профессионализм народного артиста и верность профессии.

Высоко держал планку: Путин выразил соболезнования родным актера Игоря Ясуловича

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича. Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал Игоря Ясуловича талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом. Президент подчеркнул, что Игорь Николаевич высоко держал творческую профессиональную планку, сохраняя приверженность лучшим традициям отечественного искусства.

«Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в соболезнованиях.

Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа после длительной борьбы с онкологией. Ему был 81 год. Прощание с артистом проходит сегодня, 22 августа, в Московском театре юного зрителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о наследстве покойного актера Игоря Ясуловича.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:01
«Полностью запрещено»: Киев перестал допускать иностранных журналистов до фронта
11:00
Незабываемые эмоции: школьники из Донбасса посетили чемпионат РФ по мотогонкам
10:53
Не скрыться: как российские дроны уничтожают технику ВСУ
10:44
Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего солдата
10:35
Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP
10:28
Уголовное дело возбуждено в Москве после инцидента со шприцом в каршеринге

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
В США запаниковали из-за грозного контрудара РФ: «Ущерб будет колоссальным»
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку