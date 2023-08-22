Высоко держал планку: Путин выразил соболезнования родным актера Игоря Ясуловича

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Игоря Ясуловича. Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал Игоря Ясуловича талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом. Президент подчеркнул, что Игорь Николаевич высоко держал творческую профессиональную планку, сохраняя приверженность лучшим традициям отечественного искусства.

«Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — говорится в соболезнованиях.

Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа после длительной борьбы с онкологией. Ему был 81 год. Прощание с артистом проходит сегодня, 22 августа, в Московском театре юного зрителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о наследстве покойного актера Игоря Ясуловича.