«Побыть одной»: Семенович настигло эмоциональное выгорание

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Анна Семенович рассказала о случае эмоционального выгорания

«Побыть одной»: Семенович настигло эмоциональное выгорание

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость решила откровенно поговорить с поклонниками.

Поклонники привыкли видеть бывшую солистку «Блестящих» Анну Семенович в добром расположении духа. Однако не так давно незамужнюю артистку настиг кризис.

При этом с личной жизнью и отсутствием детей он никак не связан. В личном блоге звезда призналась, что лишь недавно выкарабкалась из эмоциональной ямы.

В моменты апатии и уныния знаменитость выработала особую систему, позволяющую ей в два счета вернуться к выступлениям и гастролям. Вынужденная постоянно общаться с людьми Семенович, как оказалось, просто обожает тишину и всегда выбирает одиночество. Побыть наедине со своими мыслями — самый верный для нее способ вернуться в норму в кратчайшие сроки.

«Мне достаточно побыть одной и помолчать. Только тогда все проходит», — разоткровенничалась она.

Семенович отмечает, что нечасто сталкивается с таким состоянием, потому что привыкла замечать только хорошее. Реплики о возрасте и критика творчества также редко способны вывести ее из равновесия, подчеркнула певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Семенович заморозила яйцеклетки.

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