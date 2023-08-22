Путин заявил об увеличении реальных доходов россиян на 4,7%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Президент оценил ситуацию с зарплатами граждан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Реальные доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», — уточнил Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по экономике региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заработную плату сотрудникам государственных органов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября.

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