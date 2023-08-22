«Сменил камеру на больницы»: блогер Масленников сообщил о проблемах со здоровьем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Дима Масленников объяснил свое исчезновение проблемами со здоровьем

«Сменил камеру на больницы»: блогер Масленников сообщил о проблемах со здоровьем

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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По мнению молодого человека, все началось из-за того, что он почти не отдыхал.

Блогер Дмитрий Масленников, известный своими видео с лайфхаками и охотой за привидениями, признался в своем Telegram-канале, что у него появились проблемы со здоровьем.

Дмитрий извинился за свое внезапное исчезновение перед подписчиками и раскрыл причину, по которой перестал выходить на связь.

На эту тему Масленников опубликовал два сообщения. Первое датируется 27 июля он рассказал, что «выпал из жизни в больницу». Второй же появился на его канале только сегодня, 22 августа, вечером.

«За столько лет создания контента, толком не отдыхая, я так и не заметил, как серьезно подорвал здоровье. Сейчас я это исправляю. Пока сменил видеокамеру на больницы и покой», — написал Дмитрий.

Блогер добавил, что волноваться не стоит и он в порядке, а его команда уже работает над ранее отснятым материалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Масленников едва не погиб на батискафе «Титан».

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