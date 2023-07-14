Дима Масленников едва не погиб на батискафе «Титан»: «Карьера схлопнулась бы»

Блогер три года вел переговоры с компанией, которая организовывала погружение к «Титанику».

Блогер Дима Масленников должен был отправиться на дно океана вместе с пассажирами батискафа «Титан».

«Мы должны были быть на „Титане“. Еще до пандемии организовывали экспедиции к „Титанику“. Потом началась пандемия, это все позакрывалось», — рассказал Масленников на шоу другого блогера.

По счастливому стечению обстоятельств он не оказался участником экспедиции. По словам блогера, он собирался проверить одну любопытную теорию, поэтому и решился отправиться на дно океана на таком, как утверждали многие, ненадежном аппарате.

«Мы практически договорились проверить теорию — „Титаник“ это затонувший или не „Титаник“. Единственная часть, по которой можно понять — иллюминаторы в нижней части корпуса, а на видео этого нет, поэтому мы договорились спуститься и посмотреть», — рассказал Масленников.

Батискаф «Титан» был популярным развлечением у знаменитостей. Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек, среди которых были генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд.

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Трагедия произошла из-за отказа бортового питания — на глубине примерно 1700 метров «Титан» пошел камнем ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали своей смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон хочет снять фильм о трагедии батискафа «Титан».