Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании беспилотника в Сити

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 51 0

На места происшествий в городе выехали оперативные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью с 22 на 23 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

Один из беспилотников сбит в Можайском районе в Подмосковье. Второй попал в одно из зданий "Москва-Сити", которое пока еще строится. По предварительной информации, пострадавших нет. 

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Атака беспилотников на Москву
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