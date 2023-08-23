Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании беспилотника в Сити

Ночью с 22 на 23 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Один из беспилотников сбит в Можайском районе в Подмосковье. Второй попал в одно из зданий "Москва-Сити", которое пока еще строится. По предварительной информации, пострадавших нет.