Следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 87 0

На допрос, к слову, ранее были доставлены фигуранты данного дела.

Следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Информацию о том, что в Москве были найдены тела всех участников незаконной экскурсии по коллекторам, подтвердили в Следственном комитете. Информация размещена в Telegram-канале ведомства.

«Следователи приступили к процедуре опознания», — говорится в сообщении.

Известно, что группа диггеров несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Среди погибших, в том числе, — гид и несовершеннолетние. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы. Их доставляют в Следственный комитет на допрос.

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