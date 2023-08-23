«Если оба погрязли»: Наталия Медведева забывает о юморе в ссорах с мужем

В конфликтах с супругом бывшая звезда Соmеdу Wоmаn перестает шутить.

Экс-звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась в интервью радиоведущей Алле Довлатовой, что она забывает о юморе во время конфликтов с мужем — игроком КВН Александром Коптелем.

«Если мы ссоримся, мы забываем вообще, что юмор существует, что мы вообще из юмора», — поделилась знаменитость.

Такая реакция возникает у них, когда они оба находятся в психологическом напряжении, пояснила комик. По словам Медведевой, если кто-то из них не воспринимает спор слишком всерьез, это может «спасти ссору».

«Один в нормальном состоянии может пошутить, но если оба погрязли в этом состоянии — там вообще не до юмора», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева раскрыла имя единственной дочери. Что побудило ее поделиться сокровенным с подписчиками, остается загадкой.