«Если оба погрязли»: Наталия Медведева забывает о юморе в ссорах с мужем
Актриса Медведева заявила, что забывает о юморе в ссорах с мужем
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В конфликтах с супругом бывшая звезда Соmеdу Wоmаn перестает шутить.
Экс-звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась в интервью радиоведущей Алле Довлатовой, что она забывает о юморе во время конфликтов с мужем — игроком КВН Александром Коптелем.
«Если мы ссоримся, мы забываем вообще, что юмор существует, что мы вообще из юмора», — поделилась знаменитость.
Такая реакция возникает у них, когда они оба находятся в психологическом напряжении, пояснила комик. По словам Медведевой, если кто-то из них не воспринимает спор слишком всерьез, это может «спасти ссору».
«Один в нормальном состоянии может пошутить, но если оба погрязли в этом состоянии — там вообще не до юмора», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева раскрыла имя единственной дочери. Что побудило ее поделиться сокровенным с подписчиками, остается загадкой.
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