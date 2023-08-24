«Это не игрушка»: чем для сына Фриске обернется отсутствие общения с родными

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Психолог Гуляева: конфликты отца с родными могут испортить психику сына Фриске

«Это не игрушка»: чем для сына Фриске обернется отсутствие общения с родными

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Roschupkin

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Близкие певицы обвиняют Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им говорить с Платоном.

Родственники певицы Жанны Фриске, умершей восемь лет назад от рака мозга, до сих пор не могут договориться между собой. Предметом спора, как и раньше, является ее сын от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Как утверждает отец покойной, им не дают общаться с десятилетним внуком. Психолог Гуля Галеева рассказала изданию «Страсти», как сложная ситуация в семье может повлиять на психику Платона.

Семья для детей — это среда, где малыши впервые постигают азы взаимоотношений, учатся общаться со сверстниками и старшими. Поэтому, как отмечает эксперт, постоянные споры могут привести к тому, что у ребенка появляется чувства страха и тревоги, а, возможно, и повышенной агрессии, направленной на окружающих.

К тому же, дети близко к сердцу воспринимают обстановку, царящую в доме, уверяет специалист. А конфликтные ситуации влияют на состояние ребенка не лучшим образом.

Например, ему может показаться, что именно он является причиной споров и ссор — отсюда возникнет чувство вины. Кроме того, глядя на взрослых, Платон может перенять их взаимоотношения как пример.

«Ребенок может начать имитировать эти паттерны поведения в своих отношениях со сверстниками и взрослыми. Это может привести к проблемам в установлении здоровых и гармоничных отношений в будущем», — считает Галеева.

Сын Жанны Фриске Платон ШепелевСын Жанны Фриске Платон Шепелев. Фото: Instagram* / platonshepelev

Чтобы Платон вырос спокойным ребенком со сформированной самооценкой и должными социальными навыками, ему, по мнению психолога, необходимо общение с родственниками покойной матери.

«Остается надеяться, что Дмитрий и родители Фриске наберутся мудрости и терпения. Наконец-то поймут, что детские чувства — это не игрушка. Они должны вспомнить, что, помимо их интересов, еще существуют интересы ребенка», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что юрист оценил шансы отца Фриске отсудить внука у Шепелева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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