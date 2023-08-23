Челентано в прощальном письме вспомнил об отказе от легендарной песни Кутуньо

L'Italianо, ставшая всемирно известным хитом, писалась специально для артиста.

Певец и актер Адриано Челентано поделился историей о том, как отказался исполнять хит L'Italiano, написанный специально для него. Прощальное письмо артиста покойному другу музыканту и автору песен Тото Кутуньо опубликовало издание Corriere della Sera.

«„Я не спал всю ночь“, говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя — как исполнителя, а меня — как автора», — вспоминает он.

Челентано описал диалог с Кутуньо о тексте песни L'Italiano, которая в будущем стала всемирно известным хитом. Композиция была написана специально для знаменитости, но тот отказался исполнять ее, потому что его смутила одна из строк.

Она, как отмечается, гласит: «Я - настоящий итальянец». Челентано казалось, что ее можно воспринять как превозношение себя.

«Ты не понимаешь, что в этом-то и дело. Я написал это, думая о тебе, потому что ты действительно настоящий итальянец», — говорил Кутуньо.

«Да, я знаю. Но мне не хочется этого говорить», — отвечал ему Челентано.

Актер вспоминает, что тогда его друг «не поверил своим ушам». Песня L'Italiano увидела свет в 1983 году, став всемирно известным хитом.

Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти знаменитости не разглашается.

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