«Подходит к животу»: Самойлов удивил фанатов необычным образом на концерте

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Вадим Самойлов рассказал, что надел кимоно на концерт из-за лишнего веса

«Подходит к животу»: Самойлов удивил фанатов необычным образом на концерте

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Исполнитель заметно «раздался» из-за постоянных гастролей.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил на концерте легенд русского рока в «Лужниках», который был приурочен ко Дню флага России. Со сцены артист исполнил полюбившиеся многим хиты: «Ковер-вертолет», «Сказочная тайга», «Позови меня, небо», «Я на тебе, как на войне» издание The Voice.

Он завершил свой блок композицией «Я не забуду о тебе никогда» из фильма «Брат-2». Впрочем, отвлечь репертуаром внимание преданных фанатов от изменений во внешнем виде Самойлову так и не удалось.

Только за последнее время артист набрал несколько килограммов, спрятать которые он решил под черным кимоно. На вопросы журналистов о смысле выбранного для выступления образа рок-музыкант намекнул: все дело в том, что он стесняется «нового тела».

«Мой наряд ничего не символизирует, кроме того, что кимоно-стиль очень подходит к большому животу», — цитирует звезду издание.

Ранее 5-tv.ru писал о переживаниях Лолиты из-за набранных килограммов.

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