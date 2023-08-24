«Подходит к животу»: Самойлов удивил фанатов необычным образом на концерте

Исполнитель заметно «раздался» из-за постоянных гастролей.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил на концерте легенд русского рока в «Лужниках», который был приурочен ко Дню флага России. Со сцены артист исполнил полюбившиеся многим хиты: «Ковер-вертолет», «Сказочная тайга», «Позови меня, небо», «Я на тебе, как на войне» издание The Voice.

Он завершил свой блок композицией «Я не забуду о тебе никогда» из фильма «Брат-2». Впрочем, отвлечь репертуаром внимание преданных фанатов от изменений во внешнем виде Самойлову так и не удалось.

Только за последнее время артист набрал несколько килограммов, спрятать которые он решил под черным кимоно. На вопросы журналистов о смысле выбранного для выступления образа рок-музыкант намекнул: все дело в том, что он стесняется «нового тела».

«Мой наряд ничего не символизирует, кроме того, что кимоно-стиль очень подходит к большому животу», — цитирует звезду издание.

Ранее 5-tv.ru писал о переживаниях Лолиты из-за набранных килограммов.