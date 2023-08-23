Похороны певца Тото Кутуньо состоятся в четверг в Милане

Накануне скончался знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. Стало известно, что церемония прощания с музыкантом пройдут утром четверга в одной из церквей Милана. Проводить исполнителя в последний путь прейдут близкие, друзья и коллеги. Об этом рассказало агентство, которое сотрудничало с артистом, в беседе с РИА Новости.

«Месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли многочисленные товарищи Тото по музыкальной сфере», — рассказал сотрудник агентства.

Гостям церемонии не хотелось бы превращать похороны Кутуньо в публичное мероприятие. Поэтому сотрудник решил не рассказывать, кто именно будет присутствовать на прощании из звезд итальянской эстрады.

Певец умер в 80 лет после продолжительной болезни, которая усугубилась в последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер итальянский певец Тото Кутуньо.