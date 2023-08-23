Похороны певца Тото Кутуньо состоятся в четверг в Милане

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

Прощание с артистом не хотят превращать в публичное мероприятие. Кто будет присутствовать на похоронах?

Похороны певца Тото Кутуньо состоятся в четверг в Милане

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне скончался знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. Стало известно, что церемония прощания с музыкантом пройдут утром четверга в одной из церквей Милана. Проводить исполнителя в последний путь прейдут близкие, друзья и коллеги. Об этом рассказало агентство, которое сотрудничало с артистом, в беседе с РИА Новости.

«Месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. О желании посетить ее заявляли многочисленные товарищи Тото по музыкальной сфере», — рассказал сотрудник агентства.

Гостям церемонии не хотелось бы превращать похороны Кутуньо в публичное мероприятие. Поэтому сотрудник решил не рассказывать, кто именно будет присутствовать на прощании из звезд итальянской эстрады.

Певец умер в 80 лет после продолжительной болезни, которая усугубилась в последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер итальянский певец Тото Кутуньо.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
В ГД внесли законопроект о выходном 1 сентября для родителей школьников
17:30
«Нет разницы, чем травиться»: терапевт оценил планы запрета вейпов с пищевыми добавками в РФ
17:24
«Очень высокое доверие»: Балицкий раскрыл подробности диалога с Путиным
17:23
Ученые из РАН обнаружили лягушек, которые «воруют» клетки у других видов
17:17
Судоходство в Суэцком канале восстановлено после ЧП с танкерами
16:59
Сумма растет: отдыхающий в Греции Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России