«Не было денег на кольцо»: как рэпер ST сделал предложение своей супруге Ассоль

Материальные сложности можно с легкостью преодолеть, если партнеры поддерживают друг друга.

У рэпера ST (Александр Степаноне) было денег на кольцо. О том, как он сделал предложение своей супруге Ассоль (Катя Гуменюк), артист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума.

Супруги познакомились в далеком 2014 году. Тогда исполнитель не был настолько популярным и только развивал свою музыкальную карьеру. Сама же Ассоль в это время жила в Твери. Когда артист впервые увидел девушку, он сразу понял, что она — его будущая жена, о чем ей и заявил. На что Ассоль лишь громко рассмеялась. Тем не менее, отношения закрутились, и ST, привыкший отвечать за свои слова, решил сделать красавице предложение.

«У меня тогда не было денег на кольцо. Была осень, я взял лист дуба, свернул ножку и надел ей на палец. И она сказала: «Да!» — рассказал артист.

Любовь творит чудеса, а материальные сложности можно с легкостью преодолеть, если партнеры поддерживают друг друга. Уже перед самим бракосочетанием ST купил кольца, которые они поменяли на более хорошие при венчании.

Рэпер ST придерживается традиционных семейных ценностей. Для него всегда было важно связать себя узами брака с любимой женщиной. Более того, он считает правильным, когда жена берет фамилию мужа.

«Все остальное — это отговорки! <…> Мы с Ассоль пропагандируем семейные ценности как в своих соцсетях, так и я — в своих песнях», — подметил артист.

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