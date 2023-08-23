Росавиация: Евгений Пригожин значился среди пассажиров на разбившемся самолете в Тверской области
На борту находилось десять человек. Рейс следовал из Москвы в Санкт-Петербург.
Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; 5-tv.ru
В Росавиации сообщили, что на борту частного самолета, который потерпел крушение в Тверской области, среди пассажиров в списке значился Евгений Пригожин.
По информации из МЧС России, на борту находилось десять человек, и они все погибли. Идет расследование причины крушения воздушного судна.
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