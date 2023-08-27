Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 395 0

Основатель ЧВК «Вагнер» находился на борту рейса вместе с еще несколькими людьми.

Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; www.globallookpress.com / sledcom.ru; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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Экспертиза подтвердила гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета под Тверью. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на данный момент установлены личности всех людей, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них, в частности, — Дмитрий Уткин, командир ЧВК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакатастрофа произошла 23 августа. По официальным данным, вылет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 из Шереметьево в Пулково в Петербурге состоялся в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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