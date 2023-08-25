СК продолжает расследование крушения самолета в Тверской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 5 0

На месте падения воздушного судна было обнаружено десять погибших.

СК продолжает расследование крушения самолета в Тверской области

Фото: Reuters / Marina Lystseva

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Следственный Комитет России продолжает расследовать дело о крушении самолета в Тверской области. На месте падения воздушного судна было обнаружено десять погибших. В данный момент, чтобы идентифицировать их личности, проводятся все необходимые генетические экспертизы.

СК изъял с места крушения бортовые самописцы, дальнейший осмотр продолжается, изымается вся документация с судна. Все возможные версии будут тщательно проверены.

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