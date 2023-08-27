Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: все подробности

В результате падения воздушного судна погибли десять человек.

В минувшую среду под Тверью потерпел крушение самолет Евгения Пригожина. На рейс был зарегистрирован он сам, а также несколько других командиров группы «Вагнер». Ее бойцы с 2014 года помогали республикам защищать свою землю, а в минувшем году были задействованы и в наступлении, в том числе освобождали Артемовск. Сам Евгений Пригожин был награжден звездой Героя России, а также аналогичными наградами ЛНР и ДНР. Президент РФ Владимир Путин в беседе с главой Донецкой народной республики выразил соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту самолета.

Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолета Пригожина

«Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно — с начала 90-х. Это человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы», — сказал российский лидер.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» — самой общей из возможных в данной ситуации. Но все зависит от результатов экспертиз. Что известно о расследовании к этому часу — расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов. Все подробности — в его репортаже.