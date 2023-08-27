Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: все подробности

Эфирная новость 72 0

Владимир Путин назвал Евгения Пригожина человеком сложной судьбы

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Шустров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В результате падения воздушного судна погибли десять человек.

В минувшую среду под Тверью потерпел крушение самолет Евгения Пригожина. На рейс был зарегистрирован он сам, а также несколько других командиров группы «Вагнер». Ее бойцы с 2014 года помогали республикам защищать свою землю, а в минувшем году были задействованы и в наступлении, в том числе освобождали Артемовск. Сам Евгений Пригожин был награжден звездой Героя России, а также аналогичными наградами ЛНР и ДНР. Президент РФ Владимир Путин в беседе с главой Донецкой народной республики выразил соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту самолета.

Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолета Пригожина

«Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно — с начала 90-х. Это человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы», — сказал российский лидер.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» — самой общей из возможных в данной ситуации. Но все зависит от результатов экспертиз. Что известно о расследовании к этому часу — расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов. Все подробности — в его репортаже.

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
25 авг
СК изъял черные ящики с места крушения самолета Пригожина
25 авг
«В пылу этот человек»: Лукашенко рассказал о гарантиях безопасности для Пригожина
25 авг
Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным
25 авг
Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолета Пригожина
25 авг
Крыло самолета Пригожина достали из реки Лодыженка в Тверской области
25 авг
Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: главное к этому часу
24 авг
Путин о Пригожине: человек сложной судьбы, но были ошибки серьезные в жизни
24 авг
Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина
24 авг
«Легкого полета»: убитые горем жены рассказали о последнем дне погибших пилотов
24 авг
Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году
+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
Долгожданный подарок от Запада: когда Украина получит истребители F-16
5:15
Актриса Софья Синицына бросила экс-супруга Полины Гагариной
5:00
Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: все подробности
4:45
Даже в космосе: как в России отметили отметили День государственного флага
4:33
На месте сражения: новый мемориальный комплекс увековечил защитников Курской дуги
4:17
Филипп Киркоров присмотрел пару для сына в Сочи: «Какая невеста красивая!»

Сейчас читают

Яна Поплавская о смерти Глеба Панфилова вслед за супругой: «Понимала, что быстро уйдет»
Елена Степанова о смерти Панфилова вслед за Чуриковой: «Она ушла, и он ушел»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России