Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пригожина

Экспертиза подтвердила гибель основателя ЧВК «Вагенр» при крушении самолета под Тверью.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае, конечно, были абсолютно очевидные подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, другие материалы, которые свидетельствовали. Президент выразил уже соболезнования», — поделился он во время брифинга с журналистами.

Речь идет о рабочей встрече главы государства с врио ДНР Денисом Пушилиным, во время которой была затронута тема с крушением самолета в Тверской области. Тогда Путин выразил «слова искреннего соболезнования семьям всех погибших».

Личности всех людей, находившихся в разбившемся самолете, удалось установить. Так, гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально подтвердилась благодаря экспертизе.

Авиакатастрофа произошла 23 августа. По официальным данным, через 26 минут после вылета из Шереметьево самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 пропал с радаров. В авиакатастрофе погибли десять человек, среди которых числился Евгений Пригожин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко вспомнил разговоры с Пригожиным о безопасности.