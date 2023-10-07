Реакция на речь Путина, взрыв в самолете Пригожина и правила для украинцев за рубежом: события 6 октября

Сегодня, 6 октября, все внимание Запада было приковано к речи Владимира Путина на на «Валдае», которую транслировали и анализировали зарубежные СМИ. Яркой была и политическая повестка: Шойгу приехал с инспекцией на оборонный завод, а украинцев «попросили» домой из Швейцарии.

Международная реакция на выступление Путина на «Валдае»

www.globallookpress.com / President Of Russia

Заявления Владимира Путина на «Валдае» оказались в центре внимания мировых СМИ. Этому событию свои передовицы посвятили практически все ведущие издания.

В частности, агентство Reuters обратило внимание: российский президент снова заявил, что Москва не начинала войну на Украине. Наоборот, решение о спецоперации было принято, чтобы остановить боевые действия, которые Киев девять лет назад начал против регионов Донбасса. Путин отметил, что все дело в гарантиях безопасности для людей, которые считают Россию своей родиной.

«Причина конфликта в том, что Запад, который утратил свои позиции мирового гегемона, всегда нуждался во враге, и потерял связь с реальностью», — цитирует западная пресса российского лидера.

В своем ежегодном выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай», проходящим в Сочи, Путин заявил, что России, крупнейшей по площади стране в мире, нет необходимости отбирать территорию у Украины.

Новые подробности о крушении самолета Пригожина

Reuters / Marina Lystseva

Взрыв в самолете Евгения Пригожина мог произойти в середине салона. Об этом в беседе с изданием РИА Новости предположил заслуженный пилот России Евгений Серых.

Расследование по факту падения под Тверью самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще не закончено. Однако уже появляются некоторые подробности, которые уже удалось выяснить следствию. Так, президент России рассказал, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат. Также уже известно, что внешнего воздействия на воздушное не было.

Как предполагает заслуженный пилот России Евгений Серых, взрыв мог произойти в середине салона, а именно в месте крепления крыла к фюзеляжу, и одной гранаты вряд ли бы хватило: судя по мощности взрыва, их, вероятно, было несколько.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», — считает Евгений Седых.

По его словам, одним из фактов, которые подтверждают его предположение, является нарезка из видео очевидцев. Свидетелям удалось заснять, что крыло у самолета Пригожина отлетело еще до того, как борт упал на землю.

«Если даже граната лежала, то она сама не взорвется, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести ее в действие. Дальше все зависит от мощности взрыва», — отмечает пилот.

Евгений Седых также предполагает, что гранаты были загружены в самолет еще во время подготовки борта. Также эксперт считает, что шансов выжить у людей на борту попросту не было.

Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ

Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники. Заявил он это во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что предприятие может выпускать серийную продукцию любой сложности и полностью ремонтировать авиационную технику. В ответ же Шойгу поставил задачу нарастить темпы этих работ с учетом востребованности производящейся продукции.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — сказал он.

По итогам проверки Шойгу провел совещание с участием руководства завода и профильных органов военного управления. Он заявил, что вопрос оснащения ВС РФ перспективными образцами авиационной техники находится в центре внимания властей. По словам министра, в 2023 году поставка новых Су-34 и доработка использующихся осуществляется согласно графику. Также завершена контрактация 2024 года, добавил Шойгу.

Войска РФ подбили из Д-20 авто с офицерами ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / Виктор Антонюк

Артиллеристы третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» выследили высокопоставленных офицеров командования ВСУ, которые направлялись в сторону промзоны Херсона в бронированном внедорожнике Toyota с сопровождающим микроавтобусом. Российские военные поразили цель из гаубицы Д-20. Об этом сообщил начальник штаба дивизиона бригады с позывным «Бандерас» в беседе с РИА Новости.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи… и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — сказал он.

На кадрах с моментом уничтожения внедорожника видно, как две машины едут по дороге и в какой-то момент рядом с Toyota падает снаряд. Затем из автобуса выбегают боевики и вытаскивают сослуживцев из внедорожника. Пострадавших они уложили на обочине.

Швейцария заплатит украинцам за возвращение домой

www.globallookpress.com / Ana Fernandez

В Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. За это им начнут платить. Сумма будет варьироваться от одной до четырех тысяч долларов в зависимости от того, как скоро они покинут страну.

Сейчас там находятся десятки тысяч мигрантов с Украины. И каждый из них получает в среднем 500 долларов каждый месяц. Правительство решило, что дешевле будет платить украинцам за отъезд, чем оказывать им постоянную финансовую помощь.

Власти рассчитывают, что благодаря новому плану Швейцарию покинут 70 тысяч украинских беженцев.

Кабинет министров России утвердил порядок въезда в России для граждан Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Кабинет министров разработал и утвердил новые правила въезда для граждан Украины. Теперь жители Незалежной смогут пересечь границу только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области. Также украинцы смогут попасть в Россию через «Шереметьево». Новые правила начнут действовать с 12 часов ночи 16 октября.

Но такие порядки не будут распространяться на детей до 14 лет, которые едут из любых других стран самостоятельно или в сопровождении граждан России.

Кабинет министров отметил, что для жителей новых территорий въезд в регионы РФ остается прежним. Также известно, что обновленные правила являются временной мерой.

Лукашенко высказался о попрошайничестве Зеленского

REUTERS / Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY

Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, выпрашивая у Запада помощь. Об этом заявил Александр Лукашенко в недавнем интервью, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии подчеркнул, что Зеленский выбрал стратегию войны до последнего украинца. Однако западные государства, которые обещали финансово поддержать подобное решение, отказываются от выполнения обязательств.

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также добавил, что Зеленский понимает свое положение. Он прекрасно осознает, что партнеры его «кинули».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему во Франции отвернулись от Владимира Зеленского.