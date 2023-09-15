В Кремле прокомментировали расследование крушения самолета Пригожина
В авиакатастрофе погибли десять человек, среди них — владелец ЧВК «Вагнер».
Фото: © РИА Новости / Виталий Шустров
В Кремле прокомментировали расследование дела о крушении самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что власти не считают о медленном ходе расследования данного происшествия.
«Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно», — отметил представитель Кремля.
Авиакатастрофа произошла 23 августа. По официальным данным, вылет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 из Шереметьево в Пулково в Петербурге состоялся в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли десять человек.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета под Тверью.
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