Буш-младший прокомментировал совместное фото 2006 года с Пригожиным

Бывший глава Белого дома заявил, что не помнит о личной встрече с владельцем ЧВК «Вагнер».
Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph
Экс-президент США Джордж Буш-младший был шокирован, увидев совместное фото с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сделанное 17 лет назад во время саммита G8 в Петербурге. Об этом Буш рассказал на форуме Yalta European Strategy в Киеве.
«Меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал экс-президент США.
Буш-младший, который был главой Белого дома с 2001 по 2009 год, добавил, что не помнит о личной встрече с Пригожиным.
Евгений Пригожин 23 августа погиб в авиакатастрофе в Тверской области. По официальным данным, вылет самолета Embraer с владельцем «Вагнера» на борту из Шереметьево в Пулково произошел в 17:54, а через 26 минут после этого борт исчез с радаров. В авиакатастрофе вместе с Пригожиным погибли девять человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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