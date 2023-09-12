Буш-младший прокомментировал совместное фото 2006 года с Пригожиным

Экс-президент США Джордж Буш-младший был шокирован, увидев совместное фото с владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сделанное 17 лет назад во время саммита G8 в Петербурге. Об этом Буш рассказал на форуме Yalta European Strategy в Киеве.

«Меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал экс-президент США.

Буш-младший, который был главой Белого дома с 2001 по 2009 год, добавил, что не помнит о личной встрече с Пригожиным.

Евгений Пригожин 23 августа погиб в авиакатастрофе в Тверской области. По официальным данным, вылет самолета Embraer с владельцем «Вагнера» на борту из Шереметьево в Пулково произошел в 17:54, а через 26 минут после этого борт исчез с радаров. В авиакатастрофе вместе с Пригожиным погибли девять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.