Путин: в телах погибших на борту Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 250 0

Осколки боевых припасов нашли внутри тех, кто умер на борту одного из владельцев ЧВК «Вагнер».

Фото, видео: Виталий Шустров / ТАСС; 5-tv.ru

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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Больше месяца назад в Тверской области упал самолет одного из владельцев ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Этому происшествию была дана большая огласка. И вот президент России Владимир Путин рассказал про новые детали этого инцидента. Следствие узнало, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

«В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт», — рассказал президент.

Авиакатастрофа произошла 23 августа. По официальным данным, вылет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 из Шереметьево в Пулково в Петербурге состоялся в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли десять человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали расследование дела о крушении самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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