На Пятом канале акция «День добрых дел» для мальчика Богдана

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У мальчика многочисленные опухоли мозга и тяжелейшие эпилептические приступы. Малыш не может долго ходить и постоянно устает.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна пятилетнему Богдану. У мальчика многочисленные опухоли мозга и тяжелейшие эпилептические приступы. Малыш не может долго ходить и постоянно устает. Спасти Богдана может операция и долгая реабилитация, которые стоят два миллиона рублей. Для мамы мальчика — это огромные деньги. Но помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7535.

Каждый шаг пятилетний Богдан чеканит словно маленький солдатик. Но ноги не слушаются, он устает и просится на качели или на руки. Мама не оставляет его ни на минуту. С самого рождения.

То, что сперва приняли за боли в животе, оказалось тяжелейшими эпилептическими приступами. У Богдана нашли множественные опухоли в головном мозге. Поэтому развивается он медленно — навыки, которые здоровые дети осваивают за неделю, ему даются за год. Правая рука вообще неподвижна.

Это значит ни прогулок с друзьями, ни детского сада. Все приключения только дома. Игрушки, мультики, стиральная машина, похожая на иллюминатор космического корабля. Но еще больше на аппарат МРТ, с помощью которого специалисты пытаются понять, где именно зарождаются приступы. Тогда к делу смогут приступить нейрохирурги.

Когда через маленькие отверстия в черепе проблемный участок будет выявлен, его удалят. Потом — долгая реабилитация, подбор терапии. Но прогнозы врачей на то, что Богдан сможет нормально развиваться умственно и физически, и наконец избавиться от приступов эпилепсии, хорошие. Вот только затягивать нельзя. Родителям нужно где-то найти 2 000 000 рублей. Без нашей с вами помощи им не справиться.

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