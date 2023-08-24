Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге
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Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.
В результате наезда автомобиля на тротуар и остановку в Калуге пострадали десять человек, включая двоих детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
«Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме», — уточнил Шапша.
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