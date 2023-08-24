Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 11 0

Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге

Читайте нас в: Дзен Новости

В результате наезда автомобиля на тротуар и остановку в Калуге пострадали десять человек, включая двоих детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что один человек находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

«Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме», — уточнил Шапша.

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25%
15:00
«Теряют границы»: из-за чего российские звезды обращаются к психологам
14:55
Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге
14:51
Вдова Шатунова рассказала, когда и где певцу откроют памятник
14:40
Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском
14:40
Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Блогера Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России