«Достучаться до миллионов»: какое будущее ожидает SHAMAN

Сейчас музыкант находится на пике популярности, но сможет ли он удержать хайп?

Почти каждый россиянин в настоящее время знает полные патриотизма песни SHAMAN. Они позволили артисту выйти на пик своей популярности.

Однако продюсер Кристина Мар заявила изданию dni.ru, что звезда и дальше будет идти в гору. Эксперт рассказала, что певца ждет по-настоящему завидное будущее.

Она напомнила, что артист уже обладает большой аудиторией, но его популярность точно не пойдет на спад. Наоборот, она только будет продолжать увеличиваться — эксперт уверена, что SHAMAN продолжит завоевывать сердца слушателей.

«Песни о нашей стране и о любви к ближнему всегда цепляют людей. Тем более, с его сильнейшим диапазоном в голосе, он всегда сможет достучаться до миллионов сердец. И хайп сможет поддерживать, и хорошую репутацию», — подытожила Мар.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, в котором SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере.