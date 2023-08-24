«Достучаться до миллионов»: какое будущее ожидает SHAMAN

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Продюсер Кристина Мар предрекла SHAMAN успешное будущее

«Достучаться до миллионов»: какое будущее ожидает SHAMAN

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Сейчас музыкант находится на пике популярности, но сможет ли он удержать хайп?

Почти каждый россиянин в настоящее время знает полные патриотизма песни SHAMAN. Они позволили артисту выйти на пик своей популярности.

Однако продюсер Кристина Мар заявила изданию dni.ru, что звезда и дальше будет идти в гору. Эксперт рассказала, что певца ждет по-настоящему завидное будущее.

Она напомнила, что артист уже обладает большой аудиторией, но его популярность точно не пойдет на спад. Наоборот, она только будет продолжать увеличиваться — эксперт уверена, что SHAMAN продолжит завоевывать сердца слушателей.

«Песни о нашей стране и о любви к ближнему всегда цепляют людей. Тем более, с его сильнейшим диапазоном в голосе, он всегда сможет достучаться до миллионов сердец. И хайп сможет поддерживать, и хорошую репутацию», — подытожила Мар.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, в котором SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере.

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