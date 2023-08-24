Президент побеседовал в Кремле с экипажем танка «Алеша», один из военнослужащих поделился интересной историей.

Защита Отечества находится в генетическом коде россиян, заявил президент Владимир Путин в беседе с экипажем танка Т-80 «Алеша», который разгромил колонну бронетехники боевиков на запорожском направлении.

Один из военнослужащих рассказал российскому лидеру, что его дедушка участвовал в Курской битве.

«Правда? Дед участвовал? Здорово! Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код — защита Отечества. Здорово, очень здорово», — отреагировал Путин.

В зоне спецоперации солдаты вступил в неравный бой с противником и совершили невозможное — не только одержали победу, но и спасли товарищей из подбитого танка. Путин накануне торжественно вручил экипажу танка «Алеша» звезды «Героев России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием.