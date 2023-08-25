Тело обнаженной женщины обнаружили в реке Исети в Екатеринбурге
О страшной находке правоохранителям рассказали очевидцы.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Тело обнаженной женщины обнаружили в реке Исети на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.
По информации правоохранителей, тело было обнаружено прохожими по улице Бебеля. О страшной находке стало известно около десяти часов утра.
В настоящее время тело передано экспертам для установления причин и обстоятельств смерти. Следователи опрашивают очевидцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка утонула в Пенягинском пруду Москвы, когда купалась без присмотра взрослых.
Читайте также
52%
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?