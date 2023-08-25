Тело обнаженной женщины обнаружили в реке Исети в Екатеринбурге

Тело обнаженной женщины обнаружили в реке Исети на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

По информации правоохранителей, тело было обнаружено прохожими по улице Бебеля. О страшной находке стало известно около десяти часов утра.

В настоящее время тело передано экспертам для установления причин и обстоятельств смерти. Следователи опрашивают очевидцев.

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