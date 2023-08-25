Выдачу сельской ипотеки приостановили в России

Российские банки приостановили выдачу сельской ипотеки. Это связано с повышение ключевой ставки Центробанка до 12%. Также одна из причин кроется в недопущении перерасхода потолочных показателей бюджетных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

«Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что они продолжат предоставлять государственную помощь в развитии жилищного строительства и благоустройства. В 2023 году на эти цели заложено 5,7 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку под два процента для молодых семей. Пары смогут пользоваться привилегиями на территориях, которые относятся к Арктической зоне.