Выдачу сельской ипотеки приостановили в России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Пока что отечественные банки не готовы предоставлять услугу, но зато продолжат предоставлять государственную помощь в развитии жилищного строительства и благоустройства.

Выдачу сельской ипотеки приостановили в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Российские банки приостановили выдачу сельской ипотеки. Это связано с повышение ключевой ставки Центробанка до 12%. Также одна из причин кроется в недопущении перерасхода потолочных показателей бюджетных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

«Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что они продолжат предоставлять государственную помощь в развитии жилищного строительства и благоустройства. В 2023 году на эти цели заложено 5,7 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября запустить льготную Арктическую ипотеку под два процента для молодых семей. Пары смогут пользоваться привилегиями на территориях, которые относятся к Арктической зоне.

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Выдачу сельской ипотеки приостановили в России

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