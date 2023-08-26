Первый раз не очень: Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда, но первый раз был неудачном

Первый раз не очень: Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер вжился в роль своего дедушки дважды. Но только одна игра оказалась удачной. Почему?

Потомственный актер Никита Ефремов служит в театре «Современник». За время карьеры ему удавалось дважды сыграть своего знаменитого деда Олега Ефремова. Правда одну из ролей он не считает чем-то выдающимся. Об этом актер рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

Никита Ефремов, также, как и его звездный дед служит «Современнику». Но его попадание на сцену этого театра было немного болезненным. Актер признался, что он подготовил выступление для того, чтобы попасть в коллектив. Но художественный руководитель театра Галина Волчек сказала, что это было лишнее и Никиту Ефремова взяли бы в любом случае. Эти слова очень расстроили артиста. Ведь в нем видели не хорошего актера, а наследника Олега Ефремова.

Но даже несмотря на то, что Никита хотел избавиться от сравнений с дедом, он сыграл его дважды. В первый раз это произошло в сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского. Но та роль совершенно не понравилась мужчине.

«Там нет никакой игры. В расфокусе на дальнем плане я просто выхожу в одной сцене и произношу два слова», — отметил актер.

Но он добавил, что в «Современнике» ставили спектакль про основателей театра. И в нем актер действительно перевоплотился в своего деда.

«Мы пытались найти какую-то игровую структуру, чтобы эти люди не выглядели бронзовыми статуями. Я искал в Олеге Николаевиче и его серьезность, и какие-то смешные черты, пытался воспроизвести интонации. И, по-моему, получилось», — признался Ефремов.

После спектакля к Ефремову подошел народный артист РСФСР Станислав Любшин, который тоже увидел в Никите его деда. Но на этот раз актер воспринял это, как хорошую похвалу. Ведь он полностью вжился в роль и смог с точностью передать образ Олега Ефремова, которого, причем, плохо помнил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов рассказал, как поборол алкогольную зависимость.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

14:04
«Берегите себя»: Роман Костомаров вышел на связь из Сочи
13:58
Вооруженным силам Нигера приказали быть в состояние максимальной готовности
13:39
В Кемерово горит склад с пиротехникой
13:27
Ученые нашли ДНК капусты на камне из дворца древней Месопотамии
13:10
Первый раз не очень: Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда
12:48
«Шампанское рекой»: исполнители хита о Москве группа «Чингисхан» представили песню о Петербурге

Сейчас читают

Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Тихон Страстной: почему 26 августа важно навести порядок в доме и подполе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России