Первый раз не очень: Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда

Актер вжился в роль своего дедушки дважды. Но только одна игра оказалась удачной. Почему?

Потомственный актер Никита Ефремов служит в театре «Современник». За время карьеры ему удавалось дважды сыграть своего знаменитого деда Олега Ефремова. Правда одну из ролей он не считает чем-то выдающимся. Об этом актер рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

Никита Ефремов, также, как и его звездный дед служит «Современнику». Но его попадание на сцену этого театра было немного болезненным. Актер признался, что он подготовил выступление для того, чтобы попасть в коллектив. Но художественный руководитель театра Галина Волчек сказала, что это было лишнее и Никиту Ефремова взяли бы в любом случае. Эти слова очень расстроили артиста. Ведь в нем видели не хорошего актера, а наследника Олега Ефремова.

Но даже несмотря на то, что Никита хотел избавиться от сравнений с дедом, он сыграл его дважды. В первый раз это произошло в сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского. Но та роль совершенно не понравилась мужчине.

«Там нет никакой игры. В расфокусе на дальнем плане я просто выхожу в одной сцене и произношу два слова», — отметил актер.

Но он добавил, что в «Современнике» ставили спектакль про основателей театра. И в нем актер действительно перевоплотился в своего деда.

«Мы пытались найти какую-то игровую структуру, чтобы эти люди не выглядели бронзовыми статуями. Я искал в Олеге Николаевиче и его серьезность, и какие-то смешные черты, пытался воспроизвести интонации. И, по-моему, получилось», — признался Ефремов.

После спектакля к Ефремову подошел народный артист РСФСР Станислав Любшин, который тоже увидел в Никите его деда. Но на этот раз актер воспринял это, как хорошую похвалу. Ведь он полностью вжился в роль и смог с точностью передать образ Олега Ефремова, которого, причем, плохо помнил.

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