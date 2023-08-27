Ненависть, переходящая в ярость: почему киевский режим не может прекратить конфликт
Киевский режим не может прекратить конфликт из-за ярости и ненависти
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru
Украинские боевики несут огромные потери. Но некоторые продолжают вступать в схватку.
На этой неделе Верховная Рада еще раз присягнула в верности, запретила территориальные уступки даже ради достижения мира.
Странный пассаж — ведь ранее был принят закон по которому сами консультации с Москвой невозможны, так зачем запрещать предмет переговоров, если запрещены сами переговоры?
Украина вступила в новую стадию своей независимости — независимости от русскоязычных территорий. То, что остается, превращается в очаг терроризма — потому на этой неделе так много попыток диверсий — налет дронов на Крым, обстрел приграничья в Курской и Брянской областях.
Эта ненависть была и раньше, теплилась в крови наследников Бандеры, проскакивала в западенском акценте — но все это было размазано по территории и разбавлено многомиллионным пестрым разнокультурным населением. Сейчас, когда объем уменьшается, яд становится концентрированнее. Гнойник сформировался. Консервативное лечение не помогло. Понадобилась операция, специальная военная операция. Хроника недели русского Донбасса — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.
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