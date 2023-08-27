Звезда «Сумерек» Никки Рид родила сына в домашних условиях

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33 0

Актриса родила наследника от мужа и коллеги Иэна Сомерхолдера, это второй ребенок знаменитой пары.

Звезда «Сумерек» Никки Рид родила сына в домашних условиях

Фото: Кадр из к/ф « Сумерки. Сага. Затмение», реж. Дэвид Слэйд, 2010 г.

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Американская актриса Никки Рид, которая в июне 2023 года родила на свет второго ребенка, поделилась сделанными во время родов фотографиями. Свой пост звезда саги «Сумерки» посвятила акушеркам, что были рядом в важные минуты и помогли маме и мальчику справиться с сокровенной задачей. Оказалось, это были не эксперты крутой голливудской клиники, а специалисты по домашним родам.

Комнату в доме знаменитости обтянули пленкой, в центре поставили надувной бассейн, в нем малыш и встретился с миром впервые. По словам Рид, она почувствовала себя обязанной поделиться столь интимными кадрами и рассказать о своем опыте. В первую очередь, потому что хотела воспеть и прославить труд акушерок.

«У меня есть горячее желание подчеркнуть ценность акушерской помощи и продемонстрировать невероятную мудрость, которую эти женщины привносят в родильное пространство и за его пределы», — написала актриса под серией снимков.

В сети и профессиональном сообществе давно ведутся столь же горячие споры о целесообразности домашних родов. Медики призывают женщин думать о безопасности и предусматривать вероятность экстренных ситуаций, с которыми могут не справиться доулы и другие помощники. Возможно, Никки Рид и держала в соседней комнате реанимационную бригаду, но часто женщины ограничиваются обществом духовного наставника и оказываются в опасности сугубо физической.

Но внимание поклонников звезды привлек не сам факт домашних родов. Сотни людей спрашивали у артистки, где, собственно, ее муж Иэн Сомерхолдер хотя бы на одном фото? Впрочем, Рид и раньше не публиковала его снимки в личном блоге, не показывала и детей (у пары также есть дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер 2017 года рождения. — Прим. ред.).

Вскоре в эфире подкаста Mother Daze знаменитость успокоила фанатов — любимый был рядом и поддерживал ее, просто не попал в кадр. Жена разбудила Иэна и заявила, что час настал, воды отошли. Он в этот момент, вероятно, еще не проснулся окончательно, потому что подскочил с постели, начал бегать по дому, включать везде свет и кричать: «У тебя отошли воды». Распереживался.

Тем временем российская звезда Анна Семенович подробно рассказывает фолловерам о своих шагах к мечте о материнстве. Правда, не все подробности приводят публику в восторг. Как писал 5-tv.ru, певицу резко осудили за эфиры из клиники, где она замораживала яйцеклетки.

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