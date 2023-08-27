В Хабаровском крае перевернулся КАМАЗ, погибли пять человек

Страшное ДТП произошло в Хабаровском крае. Предварительно, на 91 километре трассы Харпичиан-Албазино водитель КАМАЗ не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В салоне большегруза находились пять человек — работники одного из предприятий. Все погибли на месте. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте произошедшего работают экстренные службы. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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