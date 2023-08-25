«В пылу этот человек»: Лукашенко рассказал о гарантиях безопасности для Пригожина

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя

«В пылу этот человек»: Лукашенко рассказал о гарантиях безопасности для Пригожина

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Белорусский лидер неоднократно предупреждал бизнесмена о рисках.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил у президента Белоруссии Александра Лукашенко гарантий безопасности. Об этом политик заявил во время беседы с журналистами.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — приводит его слова агентство Белта.

По словам Лукашенко, после ситуации с мятежом владельца ЧВК «Вагнер» и его разрешением, у них неоднократно заходил разговор о безопаности. Как бы президент Белоруссии ни пытался предостеречь Пригожина и усмирить его пыл, этого не получалось.

«Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек: „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла“», — вспомнил президент.

Но Пригожин, по его словам, был согласен погибнуть только героем.

Первые известия о крушении самолета Евгения Пригожина появились вечером 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена, их тела находятся в морге Тверской области на экспертизе. Росавиация ранее сообщала, что на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков призвал опираться на факты в ситуации с крушением самолета Пригожина.

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