«Внучек уже пошел»: Пригожин похвастался первыми успехами подросшего внука

|
Алина Крылова
Алина Крылова 888 0

Внук Иосифа Пригожина сделал первые шаги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Instagram* / prigozhin_iosif; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звездный дед редко видит малыша. Каждая встреча — большое событие!

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, вновь стал дедушкой в августе прошлого года. Внука ему подарила дочь от первого брака, Даная: малыша назвали Даниэлем.

Много лет мечтавший стать дедушкой шоумен редко видит и обнимает кроху. Неоднократно в соцсетях продюсер сознавался: обилие работы буквально не позволяет ему срываться к семье и близким. Вместе с дочерью продюсер нашел выход: Даная регулярно «балует» Пригожина радостными известиями.

Выходные не стали исключением: в личном микроблоге 54-летний звездный дедушка поделился счастьем: его крошечный внук сделал первые шаги. Вот только сам Пригожин событие не застал, что, впрочем, не помешало ему поделиться эмоциями публично.

«Хорошая новость от Данаи. Внучок уже пошел», — емко прокомментировал он случившееся.

Чуть раньше Пригожин открыто сознавался: он как никто другой ждал первых робких шагов малыша. Сидеть Даниэль научился уже в шесть месяцев, а педиатры прогнозировали раннее развитие ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что 16 августа Даниэлю исполнился год. Звездный дед лично обратился к малышу, чтобы поздравить его в соцсетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО
10:26
Баба Яга, НЛО и не только: россияне отметили Международный день бокса
10:18
Российские войска улучшили позиции на авдеевском направлении
10:12
Пошла вразнос: Бритни Спирс закрутила новый роман на фоне слухов о разводе
10:02
От головы и тела почти ничего не осталось: мужчина сгорел в подъезде Петербурга (18+)
9:47
Рогатый лось спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Ярославлем

Сейчас читают

Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет
Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание
«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России