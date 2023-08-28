«Внучек уже пошел»: Пригожин похвастался первыми успехами подросшего внука

Звездный дед редко видит малыша. Каждая встреча — большое событие!

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, вновь стал дедушкой в августе прошлого года. Внука ему подарила дочь от первого брака, Даная: малыша назвали Даниэлем.

Много лет мечтавший стать дедушкой шоумен редко видит и обнимает кроху. Неоднократно в соцсетях продюсер сознавался: обилие работы буквально не позволяет ему срываться к семье и близким. Вместе с дочерью продюсер нашел выход: Даная регулярно «балует» Пригожина радостными известиями.

Выходные не стали исключением: в личном микроблоге 54-летний звездный дедушка поделился счастьем: его крошечный внук сделал первые шаги. Вот только сам Пригожин событие не застал, что, впрочем, не помешало ему поделиться эмоциями публично.

«Хорошая новость от Данаи. Внучок уже пошел», — емко прокомментировал он случившееся.

Чуть раньше Пригожин открыто сознавался: он как никто другой ждал первых робких шагов малыша. Сидеть Даниэль научился уже в шесть месяцев, а педиатры прогнозировали раннее развитие ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что 16 августа Даниэлю исполнился год. Звездный дед лично обратился к малышу, чтобы поздравить его в соцсетях.

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