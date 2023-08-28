В Петрозаводске задержали злоумышленника, напавшего на журналистку Al Jazeera
В Питере поймали мужчину, напавшего на журналистку из Палестины
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Злоумышленник ударил корреспондента по голове и пытался сломать оборудование.
Полицейские задержали мужчину, который напал на палестинскую журналистку в прямом эфире. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас его поместили в изолятор временного содержания.
Нападение произошло в ночь на 25 августа в Санкт-Петербурге. Во время прямого включения с улицы Зольной на палестинскую журналистку телекомпании Al Jazeera набросился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил корреспондента по голове, а после попытался сломать рабочее оборудование. В результате 41-летняя Рания Дриди получила сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, но после оказания медицинского помощи продолжила работу.
Стоит отметить, что пострадавшая успела сфотографировать злоумышленника прежде, чем он скрылся с места.
В МВД задержание нападавшего подтвердили. По предварительной информации, у него уже есть судимость, он является руководителем одной из фирм, зарегистрированных в Карелии.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал мужчину, напавшего на девушку из-за шорт в Нахабино.
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