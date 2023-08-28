Лихача, сбившего мужчину на тротуаре в Ленобласти, объявили в розыск

Пострадавшему в итоге понадобилась помощь врачей.

Полиция Ленобласти разыскивает владельца люксовой иномарки, сбившего пешехода. Тот решил не пропускать автомобиль, который нарушал правила и по тротуару объезжал пробку.

Водителю это не понравилось — он сбил мужчину, провез его немного на капоте, а после скрылся. Пострадавшему в итоге понадобилась помощь врачей, он сильно ударился при падении.

Примечательно, что иномарка ядовито-зеленого цвета ранее уже попадала в поле зрение полиции после того, как на одном из перекрестков водитель решил не стоять вместе со всеми на светофоре, и поехал по встречке. На его беду в той же пробке находился экипаж ДПС, который бросился в погоню за нарушителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан самокатчик, сбивший пятилетнего ребенка в Москве.