Лихача, сбившего мужчину на тротуаре в Ленобласти, объявили в розыск

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Сбившего мужчину на тротуаре водителя объявили в розыск в Ленобласти

Фото, видео: Баранов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Пострадавшему в итоге понадобилась помощь врачей.

Полиция Ленобласти разыскивает владельца люксовой иномарки, сбившего пешехода. Тот решил не пропускать автомобиль, который нарушал правила и по тротуару объезжал пробку.

Водителю это не понравилось — он сбил мужчину, провез его немного на капоте, а после скрылся. Пострадавшему в итоге понадобилась помощь врачей, он сильно ударился при падении.

Примечательно, что иномарка ядовито-зеленого цвета ранее уже попадала в поле зрение полиции после того, как на одном из перекрестков водитель решил не стоять вместе со всеми на светофоре, и поехал по встречке. На его беду в той же пробке находился экипаж ДПС, который бросился в погоню за нарушителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан самокатчик, сбивший пятилетнего ребенка в Москве.

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