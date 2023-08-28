Штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на данном участке фронта.

Штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Российские штурмовые отряды в ходе боя заняли опорный пункт ВСУ под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Офицер пресс-центра «Южной» группировки войск Ярослав Якимкин отметил, что в ходе столкновения российские военные сумели разбить до роты противника. По его словам, урон был нанесен не только украинским боевикам, но и их технике. Защитники Донбасса ликвидированы две БМП «Козак», три артиллерийских орудия польского производства Krab, две гаубицы Д-20, а также два минометных расчета, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

«При этом отражено девять контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады», — прокомментировал Якимкин.

В военном ведомстве добавили, что российская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по вражеским позициям в зоне СВО. Артиллерия и тяжелые огнеметный системы ВС РФ отработали по целям в районе населенных пунктов Червоный Став, Лозовая, Синьковка, Свердловка и Кисловка на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили натовское орудие на краснолиманском направлении.

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