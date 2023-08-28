ВС РФ уничтожили натовское орудие на краснолиманском направлении

Также артиллерийскими расчетами были поражены бронеавтомобиль и живая сила националистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы уничтожили 155-миллиметровое орудие натовского производства FH-70, а также бронеавтомобиль и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
FH-70 была уничтожена расчетами буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО). Бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе в зоне спецоперации были также поражены артиллеристами точным попаданием. Координаты противника были выявлены расчетами БПЛА.
«Корректировка точности огня орудий выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить мобильные средства противника максимально быстро с использованием минимального количества боеприпасов», — отметили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
- 28 авг
- Десантники поразили живую силу и бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки
- 28 авг
- Польша доведена до отчаяния из-за беспрекословной поддержки Украины
- 28 авг
- Весточка от родных: как бойцам доставляют на фронт посылки и письма
- 28 авг
- Как российский танк Т-80 громит бронетехнику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 28 авг
- На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы для вооружения БПЛА
- 28 авг
- Назван срок начала использования Украиной F-16
- 28 авг
- Монолит, Ласка, Леня: что известно об экипаже легендарного танка «Алеша»
- 27 авг
- ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
- 27 авг
- Зеленский исключил возможность переноса боев в РФ из-за риска потерять союзников
- 27 авг
- Российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области
Читайте также
94%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?