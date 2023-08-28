Несчастный случай: Элтон Джон попал в больницу после падения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Элтон Джон упал на своей вилле в Ницце и попал в больницу с травмами

Несчастный случай: Элтон Джон попал в больницу после падения

Фото: www.globallookpress.com

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Британского певца госпитализировали в одну из больниц Монако.

Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая, произошедшего в его доме в Ницце. Об этом пишет издание Nice-Matin.

По информации СМИ, британский певец, композитор и актер получил травмы в результате падения в ночь на понедельник, 28 августа. На место тут же вызвали медиков, которые госпитализировали 76-летнего артиста в местную клинику в Монако.

Отмечается, что серьезной угрозы для здоровья звезды повреждения не несут. Во время несчастного случая Джон находился в своем доме – на вилле, расположенной в элитном районе Мон-Бороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Элтон Джон завершил свое прощальное турне, которое длилось 330 дней. Мировая звезда за всю свою карьеру дал более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах.
 

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