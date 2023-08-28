Новое место: церемонию прощания с Панфиловым неожиданно перенесли

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Алина Крылова
Алина Крылова 61 0

Марк Захаров назвал новое место прощания с народным артистом Панфиловым

Новое место: церемонию прощания с Панфиловым неожиданно перенесли

Фото: URS FLUEELER / ТАСС

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Проводить супруга Инны Чуриковой в последний путь планируют 30 августа.

Церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, умершим 26 августа в возрасте 89 лет, перенесли из Дома кино на Новодевичье кладбище. С соответствующим заявлением в беседе с ТАСС выступил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Изначально планировалось, что друзья, коллеги и поклонники смогут приехать в культурное учреждение, чтобы проститься со сценаристом и режиссером. Однако за два дня до траурной церемонии семья Панфилова приняла решение устроить отпевание в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Время и дата события при этом остались неизменными, уверяют в театре.

«30 августа в 13:00 состоится отпевание Глеба Анатольевича Панфилова в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря (площадь Новодевичьего Монастыря, д. 1). Прощание и панихида с народным артистом РСФСР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00. Место прощания с Глебом Панфиловым изменили по решению семьи», — говорится в сообщении.

Свое последнее пристанище Панфилов приобретет рядом со знаменитой женой. Инну Чурикову режиссер пережил всего на семь месяцев. 

Ранее директор "Ленкома" Варшавер исключил работу над постановками Панфилова после его смерти. 

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