Пропавшая во время дайвинга в Египте туристка погрузилась на слишком большую глубину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 481 0

На экстремальный заплыв женщина решилась вместе с мужем. Однако обратно на поверхность сумел выбраться он один.

Пропавшая во время дайвинга в Египте туристка погрузилась на слишком большую глубину

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Probst

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В Генконсульстве России в Хургаде сообщили, что пропавшая в Египте во время дайвинга туристка Кристина Осипова забралась слишком далеко. Компьютер ее супруга после всплытия показал 122 метра, что является максимальной допустимой глубиной погружения.

«То есть это та глубина, на которой они находились и оба потеряли сознание», — прокомментировал атташе Генконсульства Алексей Жиляев.

Он уточнил, что когда мужчина всплыл на поверхность и пришел в себя, жены рядом не было, она решила заплыть еще ниже, превысив допустимый порог глубины. Для погружения они выбрали один из самых популярных египетских дайв-сайтов.

Известно, что супружеская пара приехала на курорт из Санкт-Петербурга. Кристина Осипова воспитывала четверых детей. Район поисков после ее исчезновения был расширен, но пока мероприятия результатов не принесли. Ее муж обратился к губернатору Хургады с просьбой выслать вертолет.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянин погиб в результате нападения акулы в Хургаде.

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