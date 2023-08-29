🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 августа, растущая Луна в знаке Водолей покажет, насколько вы продвинулись в своем развитии — вытащит на поверхность моменты, которые требуют доработки. Это касается и творчества, и профессиональных навыков, и личных отношений. Отличным способом борьбы с препятствиями на пути к цели станет объединение усилий. Ваши друзья, возлюбленные и единомышленники станут надежной опорой, оправдают доверие и помогут сохранить покой в душе. Что требуется при этом от вас? Максимальная вовлеченность в процессы, внимание к собственным чувствам и состоянию здоровья, а еще умение благодарить людей за их вклад в вашу судьбу.

♈ Овны

Вы приложили все усилия, это очевидно. Вы делаете все возможное, чтобы помочь всем вокруг стать счастливыми. Но есть один человек, о котором вы забыли в этой бесконечной суматохе, и этот человек — вы. Вы тоже заслуживаете счастья. И внимания, и любви, и уважения. Всего, что дарите окружающим! Важное напоминание: дайте себе разрешение замедлиться, быть в моменте, спокойно дышать. Почитайте любимую книгу, выпейте любимого чаю и наблюдайте, как мир движется в замедленной съемке. Кстати, если вы искали новое место, сейчас самое время отправиться на поиски дома!

Космический совет: не забывайте заботиться о себе.

♉ Тельцы

Если вам хочется поговорить о том, что у вас на уме, но страх побеждает прорывающуюся честность, это может раскачать лодку. Только представьте, какой ущерб может нанести сокрытие от посторонних глаз самых больных моментов сегодняшней жизни! Сколько ни лги о болезни, она от этого не растворится, верно? Так зачем же делать это? Будьте честны с собой и близкими людьми, ваша правда важна, и вы имеете на нее право. Говорите искренне и без извинений. В то же время заботьтесь, чтобы и другой мог поделиться тем, что его беспокоит или огорчает. Это единственный способ восстановить баланс и найти мирное решение.

Космический совет: правда станет лучшим решением любой проблемы.

♊ Близнецы

Вы находитесь в той жизни, которую загадывали для себя давным-давно. А теперь попробуйте «выйти» из своей головы и вернитесь к сердцу. Почувствуйте любовь, почувствуйте благодарность, почувствуйте расширение, почувствуйте благодать. Благодарите за то, что есть, и за то, что еще впереди. Верьте, что благословения будут умножаться по мере вашего продвижения вперед. Для некоторых представителей знака грядущее полнолуние может принести большие перемены в межличностных отношениях. Приготовьтесь принять новых членов в свое племя душ и воссоединиться с людьми, с которыми вы потеряли связь. Если какое-то решение поможет вам воплотиться в ту версию себя, которую вы визуализировали в прошлом, отвечайте «да»!

Космический совет: пришло время воссоединиться с членами вашего духовного племени.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Сегодня вы чувствуете, что вас невозможно остановить, и хочется сделать все и сразу. Но в данный момент спешка вряд ли пойдет вам на пользу. Итак, сосредоточьтесь на последовательных действиях. Медленные и осознанные шаги будут продвигать вас в направлении роста. Что же касается ваших романтических отношений, в них главным словом становится стабильность. Вы имеете право на уверенность в завтрашнем дне. И вы имеете право освободить в сердце место для того, кто вдохновляет на лучшее и не боится раскрыть свои чувства. Откройтесь волшебству, которое вас окружает прямо сейчас.

Космический совет: ваши раны исцелит только лекарство любви.

♌ Львы

Неважно, что думают другие люди. Не позволяйте мнению окружающих мешать вам идти по выбранному пути к своему истинному предназначению. Сегодня звезды просят поразмышлять над обещаниями, которые вы дали себе прежде, перестроиться там, где это необходимо, и начать действовать. Знайте, что Вселенная вас полностью поддерживает в процессе воплощения мечты. Помощь и поддержка, необходимые на каждом этапе, будут предоставляться вам свыше постоянно. Теперь вы — актер первого плана!

Космический совет: настала пора проявить энергию главного героя!

♍ Девы

А что, если судьба — это просто свободная воля, проявляемая вашим высшим Я? Что каждый опыт совершенен, и каждый опыт тщательно курируется высшими силами. И все это происходит, чтобы ускорить рост, расширить ваш разум и укрепить ваше сознание. Итак, отбросьте сомнения и вопросы, принимая реальность такой, какая она есть. Сейчас вы стоите на распутье, Девы. Выстраивайте точные планы, старайтесь в деталях представить, какой хотите видеть оставшуюся часть вашей жизни. Выбираете вы, никто другой.

Космический совет: жизнь — это череда ваших решений. Только ваших решений.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Золотые слова из бестселлера Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», над которыми стоит задуматься в начале своего дня: «Вы должны неустанно участвовать в проявлении своих собственных благословений. И как только вы достигли состояния счастья, вы никогда не должны расслабляться в его поддержании. Вы должны приложить огромные усилия, чтобы вечно плыть вверх к этому счастью, оставаться на плаву на его вершине». Сделайте себе одолжение, Весы: вместо того, чтобы сосредотачиваться на моментах, когда все пошло не так, сосредоточьтесь на будущем. Кажется, сейчас вы готовы шагнуть в энергетическое поле чудес — воплотить все, чего желаете и заслуживаете!

Космический совет: вас ждут настоящие чудеса, вы заслужили свой праздник!

♏ Скорпионы

Правда в том, что наша реальность не всегда будет радугой и солнечным светом, сколько бы позитивных утверждений мы ни говорили себе. Неприглядность и сложность навсегда останутся одними из качеств жизни, порой будут выходить на первый план самые неудачные ее ракурсы. Итак, просто примите. Принимайте с благодатью хорошие и плохие дни. Знайте, что дар смирения изменит ваши обстоятельства. Судьба создает идеальный опыт, необходимый для нашего роста и развития. Относитесь к любому событию на своем пути как к очередной возможности стать мудрее.

Космический совет: все так, как должно быть. Доверяйте миру и своей судьбе.

♐ Стрельцы

Сегодня космическая погода приносит с собой урок непостоянства. Осознание, что как бы вы ни старались, цепляться за то, что уже послужило своей цели в вашем существовании, не получится. Не зацикливайтесь на сожалениях, не позволяйте тоске окутать ваше сердце, не верьте, что жизнь состоит из одних разочарований. Просто дышите и постепенно отказывайтесь от ложного чувства контроля. Дар принятия поможет увидеть свет и даст силы преодолевать потери на жизненном пути. Все — и самое лучшее, и плохое — происходит для вас. Только во благо. Так что отпускайте прошлое. На его место придет ваше счастье.

Космический совет: чтобы в жизни произошло хорошее и новое, освободите место.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Ваша страсть к путешествиям долго ждала этого часа, Козероги! Считайте этот момент своим зеленым флагом — пора развернуть перед собой карту мира и выбирать пункт назначения. Вы определенно готовы к следующему большому приключению! Представителям знака, состоящим в отношениях на расстоянии, также рекомендуется рисковать. Помнить, что будущее — это чистый холст, который ждет, чтобы его раскрасили самыми яркими и смелыми красками. Повторяйте себе как можно чаще: «Все зависит от меня».

Космический совет: будущее — это чистый холст. Выбирайте краски!

♒ Водолеи

Вселенная хочет раскрыть вам секрет, Водолеи: алгоритм Вселенной совершенен, и она всегда делает все возможное для вас. Создает условия для самых лучших впечатлений, которые вы можете получить здесь, на Земле. Поэтому не беспокойтесь слишком сильно о том, что кажется неправильным. Не позволяйте себе паниковать, если что-то не получается. Отбросьте склонность к отчаянию и сопротивлению и воспользуйтесь возможностью повысить своей уровень по-другому. Вы действительно готовы здорово проявить себя в ближайшие месяцы!

Космический совет: не беспокойтесь слишком сильно о том, что идет не по плану.

♊ Рыбы

Сегодня вы настроены на достижение невозможного. Однако не забывайте соблюдать темп. Устойчивые действия — это путь вперед в ретроградном сезоне. Проблемы с коммуникацией могут быть постоянными в данный момент. Поэтому старайтесь обходить острые углы, но не в ущерб себе. Правду говорить необходимо, просто иногда стоит выбрать слова помягче. Не складывайте собственное мнение в подвалы души, вы имеете на него полное право. И пожалуйста, не стыдитесь его! Даже если вокруг буквально все думают по-другому.

Космический совет: не извиняйтесь за справедливую правду и собственное мнение.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.