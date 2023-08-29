Дороги утонули: на Приморье с новой силой обрушилось наводнение

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 48 0

Наводнение обрушилось на Приморский край с новой силой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Стихия разрушила в регионе более 50 километров дорог.

Новая волна сокрушительных ливней накрыла Приморский край. От объема выпавших осадков улицы во Владивостоке начали уходить под воду. Кадры с последствиями непогоды появились в распоряжении 5-tv.ru.

Дождь начался вечером 28 августа, а к утра 29-го дороги уже превратились в целые реки. На кадрах можно увидеть, что колеса проезжающих по дороге автомобилей полностью утопают в воде. Стихия разрушила более 50 километров дорог.

Накануне из затопленных районов Приморья эвакуировали более шести тысяч человек. В регионе развернуты пункты временного размещения, организована доставка хлеба и воды. Большой урон нанесен социальным объектам, сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре.

Группировку МЧС в регионе усилили сразу после предупреждения о приближающемся циклоне. Также на помощь направлены спасатели из Хабаровска и Камчатки.

Интенсивные дожди начались в Приморье 23 августа и по сей день продолжались с небольшими перерывами. Уровень воды в реках поднялся, создав переливы через дороги и затопив несколько населенных пунктов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие регионы РФ могут встретить 1 сентября под зонтом.

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