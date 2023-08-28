«Будет новый залп ливней»: какие регионы РФ могут встретить 1 сентября под зонтом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 51 0

Метеоролог Шувалов: в части регионов России 1 сентября пройдут сильные дожди

«Будет новый залп ливней»: какие регионы РФ могут встретить 1 сентября под зонтом

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Тема:
Погода

Школьники и студенты заканчивают последние приготовления к важной дате. Но жителям каких уголков страны стоит учесть погодные условия?

День знаний не за горами. Буквально через несколько дней российские школьники снова сядут за парты. Но какие регионы могут встретить 1 сентября с зонтиков в руках? Об этом рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Обширный циклон 29–30 августа полностью накроет весь Урал, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень и прилегающие области Западной Сибири, достанется и Омской. Ожидаются сильные ливни. Количество осадков местами может достигнуть половины месячной нормы, порядка 30 мм за сутки», — предупредил он.

Резиновые галоши следует подготовить жителям уже столкнувшегося с непогодой Владивостока. Там, по словам метеоролога, вновь ожидаются сильные ливни.

«Будет новый залп ливней, который приведет к новому подъему уровня рек и к новому подтоплению и наводнениям», — отметил Шувалов.

При этом температура воздуха в вышеперечисленных регионах 1 сентября ожидается довольно комфортной по своим климатическим условиям. Теплая и сухая погода в День знаний порадует и москвичей.

«1 сентября в Москве без осадков. Утром, когда будет в школах проходить торжественная линейка, где-то около +16 градусов, днем +22-24 градуса», — заключил Шувалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Приморье надвигается новый тайфун.

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