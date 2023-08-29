«Время не властно»: 65-летняя Шэрон Стоун произвела фурор снимком без макияжа

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Алина Крылова
Алина Крылова 45 0

Шэрон Стоун показала фото без макияжа

«Время не властно»: 65-летняя Шэрон Стоун произвела фурор снимком без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Голливудская знаменитость все еще находится в превосходной форме.

Годы, как известно, не щадят никого, даже всемирно известных красавиц. Единственной, кому, судя по всему, удалось обмануть возраст, стала звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун.

Очередное доказательство этому голливудская знаменитость предъявила в личном микроблоге на днях. В соцсетях блондинка опубликовала редкое фото, на котором показала себя без макияжа в 65 лет.

На снимке Стоун предстала в футболке с растрепанной шевелюрой. За руку актрису держал некий мужчина, которого в прессе тут же поспешили окрестить новым ухажером.

65-летняя Шэрон Стоун показалась без макияжа в постели65-летняя Шэрон Стоун показалась без макияжа в постели. Instagram* / sharonstone

Поклонники остались под впечатлением от естественной внешности актрисы. От комплиментов в комментариях не было отбоя. Фото набрало больше 25 тысяч лайков и десятки комментариев.

«Без макияжа такая красивая»;

«Удивительная женщина»;

«Шэрон не стареет. Прекрасна как и всегда»;

«Время не властно», — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алана Мамаева высмеяла лицо Виктории Бони без косметики.

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