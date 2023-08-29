Под колесами любви: россиянин наелся таблеток для потенции и попал в реанимацию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Житель Подмосковья неделю пил таблетки для потенции и попал в реанимацию

Под колесами любви: россиянин наелся таблеток для потенции и попал в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Желание не ударить лицом в грязь перед молодой супругой едва не стоило ему жизни.

Житель Подмосковья наглотался таблеток для потенции и угодил в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Так, в Сергиево-Посадскую районную больницу поступил 52-летний мужчина, который в течение недели принимал таблетки для потенции и запивал их алкоголем. В приемный покой его привезли в тяжелом состоянии — с пониженным давлением и без сознания.

Врачам пришлось буквально вытаскивать пациента с того света. У мужчины диагностировали алкогольную интоксикацию, нарушение функции почек и высокий риск поражения печени.

После экстренно проведенной терапии он пришел в сознание. Как пояснил пациент, он недавно женился, после чего начал принимать препараты для улучшения эрекции и одновременно злоупотреблял алкоголем.

Спустя неделю организм дал сбой. Отмечается, что сейчас мужчина чувствует себя нормально и уже выписан под наблюдение врача-уролога.

Его предупредили, что стремление удовлетворить молодую супругу за счет столь экстремальных методов вполне могло стоить ему жизни. Врачи объяснили, что средства для потенции в сочетании с алкоголем способны резко снижать давление, что может приводить к потере сознания.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны популярные за рубежом «уколы потенции» для мужского здоровья.

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