Водный апокалипсис: очередной циклон обрушился на Приморье

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Очередной циклон обрушился на Приморье

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Стихия уже добралась до Владивостока.

Приморье накрыл новый мощный циклон — и ситуация ухудшается с каждым часом. В некоторых районах выпало почти половина месячной нормы августа.

Размывает дороги, под воду уходят улицы, потоки разрушают мосты и сносят дома. Стихия уже добралась до Владивостока.

Начался подъем уровня рек в Уссурийске, жители которого еще не пришли в себя после предыдущего наводнения. Масштабы бедствия оценил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая волна сокрушительных ливней накрыла Приморский край. От объема выпавших осадков улицы во Владивостоке начали уходить под воду.

Дождь начался вечером 28 августа, а к утру 29 дороги уже превратились в целые реки. На кадрах можно увидеть, что колеса проезжающих по дороге автомобилей полностью утопают в воде.

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