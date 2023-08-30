Разрушительные наводнения накрыли юг Австрии

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Местные склоны теперь больше похожи на водопады.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Davor Knappmeyer; 5-tv.ru

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Погода

Юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.

В Тироле из-за потопа прервали железнодорожное сообщение и перекрыли мосты. Там же в горах сошли оползни.

Местные склоны теперь больше похожи на водопады. Властям пришлось срочно эвакуировать жителей пострадавших деревень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая волна сокрушительных ливней накрыла Приморский край. От объема выпавших осадков улицы во Владивостоке начали уходить под воду.

Дождь начался вечером 28 августа, а к утру 29 дороги уже превратились в целые реки. На кадрах можно увидеть, что колеса проезжающих по дороге автомобилей полностью утопают в воде.

Тема:
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