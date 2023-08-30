Разрушительные наводнения накрыли юг Австрии

Юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.

В Тироле из-за потопа прервали железнодорожное сообщение и перекрыли мосты. Там же в горах сошли оползни.

Местные склоны теперь больше похожи на водопады. Властям пришлось срочно эвакуировать жителей пострадавших деревень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая волна сокрушительных ливней накрыла Приморский край. От объема выпавших осадков улицы во Владивостоке начали уходить под воду.

Дождь начался вечером 28 августа, а к утру 29 дороги уже превратились в целые реки. На кадрах можно увидеть, что колеса проезжающих по дороге автомобилей полностью утопают в воде.