Разрушительные наводнения накрыли юг Австрии
Местные склоны теперь больше похожи на водопады.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Davor Knappmeyer; 5-tv.ru
Юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.
В Тироле из-за потопа прервали железнодорожное сообщение и перекрыли мосты. Там же в горах сошли оползни.
Местные склоны теперь больше похожи на водопады. Властям пришлось срочно эвакуировать жителей пострадавших деревень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая волна сокрушительных ливней накрыла Приморский край. От объема выпавших осадков улицы во Владивостоке начали уходить под воду.
Дождь начался вечером 28 августа, а к утру 29 дороги уже превратились в целые реки. На кадрах можно увидеть, что колеса проезжающих по дороге автомобилей полностью утопают в воде.
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